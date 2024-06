Vif succès pour le 10e triathlon du Val-de-Ruz

Pennone et Perrot devant pour les Jurassik Series



Dans l’après-midi, la manifestation s’est poursuivie autour de la piscine d’Engollon. Sur la distance classique du championnat jurassien des Jurassik Series (500m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied), le Vaudois Quentin Pennone s’est imposé en 1h03’35’’, devant le Jurassien Nathan Gigon et Quentin Fantoli. Carole Perrot était la première femme a passé la ligne d’arrivée, en 1h16’21’’, l’habitante de Prêles a devancé Inès Chiffelle et la Belge Vinciane Cols. /swe