Première réussie pour les Jurassic Games

La première édition des Jurassic Games est qualifiée sans détour de « grande réussite » par le président du comité d’organisation Grégory Jubin. Pas moins de 44 équipes, dont quatre formations jurassiennes, se sont affrontées durant le week-end sur sept épreuves mêlant cardio, force et gym. Parmi les régionaux de l’étape, deux équipes ont particulièrement brillé : Les « Cul-de-jatte » et les « Bulldozaures » ont terminé respectivement 1er et 2e de la catégorie intermédiaire. Une autre équipe du canton, « Suicid Squad », a terminé au pied du podium de la catégorie reine RX remportée par les Neuchâtelois de la team « Diplo 975 ». Environ 400 personnes ont assisté à l’événement selon les organisateurs qui, au vu de la belle participation, envisagent une nouvelle édition l’année prochaine. /comm-jpi





Galerie photos des Jurassic Games