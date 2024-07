Des stars internationales à La Chaux-de-Fonds

Des stars de l’athlétisme courront sur le mythique tartan de la Charrière ce dimanche. La 44e édition du Resisprint sera honorée des présences des Suisses Simon Ehammer, sauteur en longueur et champion du monde indoor d’heptathlon, et Ditaji Kambundji, la médaillée de bronze des derniers européens sur 100m haies, mais d'autres athlètes de renom seront également de la partie. Le meeting qui se tient à La Chaux-de-Fonds accueillera un plateau de stars au pic de leur forme à deux semaines du début des Jeux olympiques de Paris. Et le directeur du meeting chaux-de-fonnier Olivier Gloor, s'en enthousiasme : « C’est le rendez-vous incontournable pour la préparation en vue des jeux. »