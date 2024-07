Record d'Europe au Résisprint

Elle est venue en star incontestée au Résisprint. Et elle a fait honneur à son rang. Championne du monde en titre, Femke Bol est devenue la deuxième meilleure athlète de tous les temps sur 400m haies dimanche lors du meeting international d’athlétisme de La Chaux-de-Fonds. Elle a couvert la distance en 50’’95, record d’Europe à la clé. Seule l’Américaine Sydney McLaughin Levrone - détentrice du record du monde en 50’’65 - a déjà fait mieux qu’elle sur la planète.

Un autre chrono de folie a été réalisé, au cours d’un 100m masculin royal : le Sud-Africain Benjamin Richardson a couru en 9’’86, cinquième meilleure performance mondiale de l’année. Deux autres sprinters sont encore descendus en dessous de la barrière des 10 secondes. Et chez dames, Mujinga Kambudji a soulevé l’enthousiasme du public de La Charrière avec un temps de 10’’90, à un centième de son propre record de Suisse réalisé le 24 juin 2022 à Zurich. À l’issue de la course, à deux semaines aussi des Jeux olympiques, Mujinga Kambudji affichait le sourire de circonstance : « Oui, c'était vraiment une très bonne course. Je suis très contente d'être autant proche de mon record personnel. A deux semaines des Jeux, c'est super. »