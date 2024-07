Audrey Gogniat : « Il faut relativiser »

Audrey Gogniat n’entend pas se laisser manger par l’enjeu. La Franc-Montagnarde tirera lors de ses premiers Jeux olympiques dimanche. Elle sera en lice lors des qualifications à la carabine à air comprimé à 10 m. « Pour l’instant cela se passe vraiment bien. On a pu s’entraîner deux fois. On ne se sent, je ne dirais pas exactement comme au village olympique, mais il y a des éléments qui nous le rappellent comme les "Paris 2024" aux murs, et on s’y sent bien. On peut toujours être un peu impressionné par le décor. Ce sont les Jeux olympiques, qui n’arrivent que tous les quatre ans. Mais il faut aussi relativiser et se dire qu’au final ce dont on a besoin c’est la même chose que lors des autres compétitions. C‘est une compétition pas comme les autres, mais qui y ressemble quand même », explique Audrey Gogniat, qui ne concourra pas à Paris, mais au Centre national de Châteauroux où sont délocalisées les épreuves de tir. La Jurassienne connaît le site pour y être déjà venue à deux reprises et a pu y reprendre ses marques.