Audrey Gogniat décroche ton ticket pour la finale olympique

Premiers Jeux olympiques et première finale pour Audrey Gogniat. La Franc-Montagnarde a pris la 3e place des qualifications au tir à la carabine à air comprimé à 10 m dimanche à Châteauroux dans le cadre des joutes de Paris 2024. Elle a bouclé avec un score de 632,6 points au terme de ses 60 coups, alors que les huit premières sur 43 concurrentes décrochaient leur ticket pour la suite de la compétition. La Jurassienne a même été la plus adroite lors de la sixième et dernière série de dix tirs. Elle est montée crescendo en commençant avec 104,6 points, avant d'enchaîner avec 105,2, 105,2, 105,3, 106,0 et finalement 106,3 points. La 1re place est revenue à la Sud-Coréenne Hyojin Ban avec 634,5 points, devant la Norvégienne Jeanette Hegg Duestad avec 633,2 points. À 21 ans, Audrey Gogniat tirera donc pour une médaille olympique lundi dès 9h30 en France et est déjà assurée de ramener un diplôme au Noirmont.

Médaillée de bronze dans la discipline il y a trois ans à Tokyo, la Nidwaldienne Nina Christen n’est pas parvenue à se qualifier, échouant à la 23e place avec un total de 627,1 points. /emu