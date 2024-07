Audrey Gogniat fait la fierté du Noirmont

C’est une matinée d’été que les Normonniers ne sont pas prêts d’oublier. Une des leurs, Audrey Gogniat, a remporté la médaille de bronze olympique à Paris, à l’occasion du tir à la carabine à air comprimé à 10 mètres. Jeff, un habitant du village, a suivi ça avec grande attention : « On tenait les pouces tout le long du parcours », note-t-il, accompagné de plusieurs villageois qui ont vibré ce lundi matin à l’heure du café. « C’est extraordinaire, elle est un exemple », clame encore Jeff. Commerçante dans le village, Vanessa savoure elle aussi : « Je suis heureuse pour Audrey, ce n’est pas rien une médaille olympique », souligne-t-elle avec beaucoup d’émotion, alors qu’elle a l’habitude de côtoyer sa famille dans les rues du Noirmont. Le maire du village Gabriel Martinoli a vécu ces instants de sport avec beaucoup d’émotion et se dit « très fier » du dénouement : « Pour le village, ça donne un plus encore », note l’élu qui salue la simplicité de la championne : « Elle dit toujours bonjour », confirme-t-il, alors que les autorités du village ont déjà prévu d’organiser une réception pour la récente médaillée. /mle