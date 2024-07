La performance d’Audrey Gogniat, un symbole pour le tir jurassien

Depuis, le chemin a été long. « À l’âge de huit ans, c’est toujours compliqué de voir le potentiel d’un jeune. À un moment donné, elle ne voulait même plus venir au stand, c’était rigolo. Elle est finalement revenue et a commencé à faire des résultats à l’échelle jurassienne, même si elle n’avait pas forcément un niveau ultra haut. Elle a vraiment éclos à l’âge de 16-17 ans quand elle a pu intégrer le cadre national », explique-t-il. Cette médaille prouve clairement, selon lui, qu’il est possible d’atteindre l’excellence, même sans être parmi les meilleurs en étant tout jeune. Cette belle histoire pourrait inspirer les jeunes générations, même si l’effet Audrey Gogniat se fait ressentir depuis un certain temps déjà, selon Bastien Mercier.