Lucas Beck parmi le gratin européen du tchoukball

Lucas Beck rêve de grimper sur le toit de l’Europe. Le joueur du club de tchoukball de Delémont participera ces prochains jours aux Championnats d’Europe de la discipline à Ferrara, en Italie. L’habitant de Moutier, 25 ans, portera le chandail de l’équipe de Suisse élite pour la troisième fois dans un grand tournoi, après un Championnat d’Europe et un Championnat du monde. De l’autre côté du Gothard, la Suisse espère briller. « L’objectif est de se hisser en finale », glisse sans détour Lucas Beck, bien conscient que l’Italie, vice-championne du monde en titre, fait office de grande favorite.





Un sport qui se développe petit à petit

Dans les grandes lignes, le tchoukball, c’est une pratique qui ressemble un peu au handball. Les joueurs se passent la balle avec les mains et doivent viser un trampoline. L’objectif pour l’équipe qui attaque, c’est que la balle touche le sol après avoir rebondi sur l’engin. L’équipe qui défend, elle, doit empêcher ce rebond au sol. Populaire dans les écoles, le tchoukball se développe aussi en club. Celui de Delémont fait partie des entités les mieux garnies et les plus développées en Suisse, selon Lucas Beck, qui s’entraîne trois fois par semaine avec l’équipe jurassienne qui milite en Ligue A. Genève a toutefois un coup d’avance, car le canton lémanique a développé une structure sport-étude autour du tchoukball. Lucas Beck, lui, espère que ce type de projet pourra naître prochainement dans notre région pour développer un sport pour lequel agilité et réflexes sont requis. /mle