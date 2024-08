Les Tchérattes en famille

Pas de trêve estivale pour les sportifs du Trophée jurassien. La 43e édition des Tchérattes se tient samedi à Epauvillers. Le parcours traditionnel emmènera les coureurs à pied sur une boucle de 22,5 km avec 500 m de dénivelé au cœur du Clos du Doubs. Parmi les participants à la manifestation, la famille Choffat sera représentée par 8 membres. Ils sont inscrits sous l’appellation « Les Chamois fringants » et seront reconnaissables grâce à un t-shirt particulier. Cela fait de nombreuses années que les frères et sœur Ronja, Jean-Luc, Mélissa, Cyril, David, Lory, Fabrice et Lisa, âgés entre 38 et 17 ans, rivalisent sur le parcours populaire de 9,6 km. « La tradition est née lorsque nous étions enfants. Nous sommes une grande famille, avec des différences d’âge assez courtes, et du coup les petits veulent toujours faire mieux que les grands. Le sport nous rassemble beaucoup et ça permet de faire une fois par année quelque chose ensemble. On habite à peu près à 25 minutes de St-Ursanne, il n’y avait que mon papa qui avait le permis de conduire, on était assez isolé avec ma famille et on pouvait jouer à s’attraper pendant des heures quand on était petit et c’était la course à pied le sport le plus simple à faire ensemble », explique Jean-Luc Choffat, 2e enfant de la fratrie qui avait remporté la course des Mini-Tchérattes l’année passée devant son frère Cyril et qui participera exceptionnellement au grand parcours cette année. Le départ des courses principales sera donné à 17h ce samedi.