Audrey Gogniat accueillie en championne

Audrey Gogniat et les tireuses suisses ont eu droit à une ovation pour leur retour des Jeux olympiques de Paris. Plus de 300 supporters étaient présents pour accueillir la Franc-Montagnarde et ses coéquipières samedi soir à Bienne. Pour rappel, la championne du Noirmont s’est hissée sur la 3e marche du podium lundi à l’occasion de l’épreuve de tir à la carabine à air comprimé à 10 mètres, décrochant ainsi la première médaille du camp helvétique lors de ces JO. Parmi les personnes présentes, de nombreux Jurassiens, dont la famille d’Audrey Gogniat, ses amis et les autorités du Noirmont qui sont venus pour féliciter la tireuse. Cette dernière n'a pas caché son émotion : « C’est incroyable de voir le soutien de toute la Suisse et de tout le Jura ». Et même si la carrière de la jeune Jurassienne a franchi un nouveau cap, elle n'oublie pas d'où elle vient : « Je suis fière d’avoir accompli ça pour le Jura », a-t-elle répété, ajoutant qu'être la première médaillée olympique issue des Franches-Montagnes, « c’est indescriptible ».

Le président de la Fédération suisse de tir Luca Filippini s'est montré comblé au moment d'accueillir les athlètes. Hormis la médaille de bronze gagnée par Audrey Gogniat, Chiara Leone a remporté l'or durant ces joutes parisiennes, une jolie vitrine et une belle reconnaissance pour le tir sportif dans notre pays. Luca Filippini est d'ailleurs convaincu que cette pratique a de belles heures devant elle grâce à Audrey Gogniat notamment : « Elle est le futur », dit-il, ajoutant qu'elle « montre aux jeunes que tout est possible ». Le public jurassien, lui, a fêté sa championne et n'oublie pas que l'avenir pourrait lui réserver encore beaucoup d'émotions. /cra+mle