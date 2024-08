Médaille assurée pour Guerdat, qualifié pour un barrage à trois

Steve Guerdat et Dynamix de Belheme sont assurés de décrocher une médaille dans l'épreuve olympique individuelle de saut d'obstacles.

Le Jurassien est l'un des trois seuls cavaliers à avoir signé un sans faute sur le terrible parcours proposé aux 30 finalistes.

Remarquable de fluidité, le champion olympique 2012 s'est montré le plus rapides parmi les candidats au podium (80''99). Ses adversaires dans le barrage seront le Néerlandais Maikel van der Vleuten, sur Beauville Z, et l'Allemand Christian Kukuk, sur Checker 47.

Cruel dénouement en revanche pour Martin Fuchs et Leone Jei mardi matin dans le Château de Versailles. La Zurichois a commis une faute sur le dernier obstacle, alors qu'il avait réussi l'exploit d'effectuer plus de la moitié du parcours sans son étrier gauche. Il semble bel et bien maudit aux JO.

/ATS