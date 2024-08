Alicia Masini à la découverte de l’athlétisme international

La Franc-Montagnarde a déjà participé à une course de relai avec la Suisse lors du meeting de Pentecôte à Zofingue en mai dernier et espère retrouver la piste au Pérou. Elle ne cache pas son ambition pour l’avenir, mais n’oublie pas de se concentrer sur le présent même en période olympique. « On pense aux Jeux olympiques, mais c’est mon 1er championnat international donc j’aimerais déjà profiter de ce moment et penser à la suite après », conclut Alicia Masini. /cra-nmy