Cap sur l’Ajoie pour les 3athlon Jurrassik Series

Colin Chételat sera au départ de cette épreuve. Le Delémontain occupe la 2e place du classement général à la moitié du championnat, mais ce n’est pas vraiment une surprise pour lui. « C’était un peu l’objectif en début de saison. Je me suis dit que si je participais à ce championnat, c’était pour faire un podium », explique le jeune homme. Toutefois, il est conscient que la concurrence sera rude, même s’il sait qu’il a encore une marge de progression, lui qui pratique cette discipline depuis seulement deux ans. « Au début, je faisais du football et du hockey. Je me suis ensuite inscrit à l’Université de Fribourg où j’ai appris à bien nager, alors que je faisais déjà de la course et du vélo. J’ai donc essayé pour la première fois de lier les trois au Triathlon d’Asuel et j’ai adoré ça », raconte Colin Chételat qui participera pour la troisième fois à cette épreuve. /cra-lge