Pas d’édition 2024 de JuraDéfi

JuraDéfi passe à la trappe cette année. Les responsables de cette course en relais par équipe qui lie VTT, vélo de route, roller, natation et course à pied ont décidé de renoncer à l’édition 2024 pour des raisons d’organisation. Elle devait se tenir la semaine prochaine. Depuis le début, trois personnes mettent sur pied cette manifestation et cette année, l’une d’entre elles est partie en voyage. Les deux autres ont ainsi pris la décision d’attendre son retour pour relancer l'évènement qui reviendra à coup sûr, selon eux, en 2025. La date sera d’ailleurs communiquée ultérieurement. /lge