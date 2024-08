Nathan Gigon et Natacha Erard s’offrent le Granitman

Nathan Gigon et Natacha Erard remportent la 34e édition du Granitman. Les deux triathlètes se sont imposés samedi après-midi à Asuel. Chez les hommes, Nathan Gigon de Fontenais a bouclé le parcours composé de 500 m de natation, 22 km de cyclisme et 5,5 km de course à pied entre Porrentruy et Asuel en 59’02’’. Il a devancé le Delémontain Colin Chételat de 2’06 et le Français Thomas Linder de 2’37’’.

Côté féminin, la victoire est revenue à la Chaux-de-Fonnière Natacha Erard qui a franchi la ligne d’arrivée après 1h12’21’’. La tenante du titre Lyne Dubois, également de La Chaux-de-Fonds, a terminé 56’’ derrière la gagnante du jour. Luna Voyame de Bassecourt complète le podium avec 2’24’’ de retard.

192 participants ont pris part au triathlon d’Asuel. Retrouvez tous les résultats ici. /cra