Carole Perrot et Nathan Gigon gagnent à St-Imier

La pluie n’a pas empêché les triathlètes de la région de briller dimanche à St-Imier. L’Erguëlathlon s’est tenu dans le village du Jura bernois. 400 m de natation, 12,5 km de VTT et 6,250 km de course à pied étaient au programme de la 4e des 6 manches des 3athlon Jurassik Series. Chez les dames, c’est la locale de l’épreuve qui s’est imposée, l’athlète de Prêles Carole Perrot a dominé les débats en 1h17’2’’. Elle a devancé la Neuchâteloise Lyne Dubois de 5’47’’ et la Delémontaine Léa Schäublin de 16’05’’. Malgré la météo, Carole Perrot affichait un large sourire sur la ligne d’arrivée : « Ce temps ne va pas avec la motivation mais une fois qu’on était dans l’eau pas de problèmes, elle était bien tempérée. Mais je suis contente d’être là et j’ai gagné ». La marraine de la manifestation a également profité de l’après-midi pour distribuer des conseils : « ça me fait plaisir de pouvoir aussi partager mon expérience aux gens. Je trouve que c’est important ».