Un week-end à deux titres pour Jephté Vogel

Le doublé pour Jephté Vogel au championnat de Suisse d’athlétisme des moins de 23 ans. L’athlète jurassien de la FSG Alle a décroché les titres en lancer du poids et en lancer du disque dimanche à Langenthal pour sa dernière participation dans cette catégorie. Il a réussi un jet à 17,29 m dans la première épreuve. L’Ajoulot a ainsi devancé le Zurichois Joel Temeng (13,75 m) et le St-gallois David Tschofen (13,28 m) dans sa catégorie de prédilection. Quentin Vogel de la Femina Vicques a pris la 4e place de ce concours avec un lancer à 13,15 m. Jepthé Vogel a, part la suite, remporté son second titre en jetant son disque à 45,33 m. Il a ainsi battu de presque deux mètres le Zurichois Olivier Heck et le Tessinois Giona Erdmann.

Deux médailles d’argent chez les moins de 20 ans

D’autres Jurassiens se sont illustrés ce week-end en terre bernoise chez les moins de 20 ans. Alicia Masini a décroché la médaille d’argent sur 100 m samedi. Elle a réalisé son record personnel en courant en 11’’82 et a terminé à 0’’15 de la vainqueure, la Vaudoise Chloé Rabac. Même récompense pour son coéquipier de la FSG Alle Stanley Leuba qui a terminé à la 2e place du 800m dimanche. Il a terminé sa course en 1’56’’11 et termine à une seconde de l’Argovien Robin Gloor.

Tous les résultats sont à retrouver ici. /fwo