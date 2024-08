Le triathlon de La Chaux-de-Fonds sans natation

Joanna Ryter est la marraine du triathlon de La Chaux-de-Fonds. Triathlète professionnelle, la Neuchâteloise s’est déplacée mercredi aux Mélèzes pour donner une initiation aux enfants. Triathlon ou duathlon, elle a insisté sur l’importance des transitions entre chaque discipline sportive : « Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Comment placer son matériel ? Est-ce qu’on laisse ses chaussures de vélo sur le vélo ou pas ? C’est important de montrer comment cela se passe pour être le plus efficace possible », résume en quelques mots Joanna Ryter. La Neuchâteloise avoue ne pas avoir toujours fait tout juste : « Lors de mon dernier ironman, j’ai oublié de prendre mon dossard au moment de partir en course à pied. J’ai dû revenir en arrière. »