Le duo de tête reste le même sur les 4 Foulées

La deuxième étape des 4 Foulées est revenue aux mêmes athlètes que la première. Les Ajoulots Jérémy Hunt et Chantal Pape Juillard ont été les plus rapides mercredi soir aux Bois sur le tracé de 10,4 km de course à pied. L’habitant de Cornol a bouclé l’épreuve en 35’10’’. Il a relégué l’Imérien Demian Schaedler à 1’54’’ et Tobias Buchser de Court à 2’23’’. Chez les dames, l’athlète de Damvant Chantal Pape Juillard est donc arrivée en tête. Elle a devancé de 1’31’’ la Neuchâteloise Clarisse Fourtinon et de 1’53’’ Muriel Joly de La Chaux-des-Breuleux.

L’étape des Bois a rassemblé plus de 500 coureurs. Les résultats complets sont à retrouver ici. Le classement général est sans surprise mené par Jérémy Hunt et Chantal Pape Juillard. /alr