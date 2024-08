Un nouveau local pour « La Bulle »

Le club de plongée « La Bulle » s’est offert un peu plus d’espace. L’association qui a son siège à Delémont a inauguré ce vendredi un nouveau local à Choindez. « Nous y avons un local de stockage pour le matériel avec un compresseur de 300 bars, une salle complètement équipée pouvant recevoir 60 personnes, un bureau, des douches et WC et de quoi laver notre matériel », se réjouit le président Claude Steulet alors que les locaux occupés jusque-là à Delémont n’étaient « plus adéquats ». Fondé il y a près d’une quarantaine d’années à Moutier, en 1986, le club « La Bulle » compte actuellement 107 membres, dont un tiers de femmes, et accueille des plongeurs de tous niveaux. /comm-jpi