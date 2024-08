Une dernière étape des Triathlon Jurassik Series chaude et folle

Sous un ciel bleu et un soleil de plomb, la sixième et dernière étape des Triathlon Jurassik Series à Delémont a réservé son lot de surprise. D’abord chez les messieurs où Nathan Gigon, assuré du titre au classement général, n’a pas pris le départ du triathlon de Delémont en dernière minute malgré sa présence en combinaison sur les bords de la piscine. Le triathlète de Fontenais, vainqueur des trois dernières étapes, a préféré renoncer en s’estimant hors de forme... un lendemain de Braderie. Sans son principal rival, le Neuchâtelois Bastien Jornod s’est imposé en 1h11’21’’ au Bambois au terme des 400m de natation, 12,3 km de VTT et 5km de course à pied. Vainqueur du classement général la saison passée, il a devancé Stefan Kumli de Nidau (à 7’21’’) et le Français Pascal Faivre-Pierret (à 12’18’’).