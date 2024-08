Alicia Masini et la Suisse en argent !

La Jurassienne Alicia Masini reviendra de Lima avec une médaille d’argent autour du cou ! L’athlète Franc-Montagnarde de la FSG Alle et ses coéquipières Timea Rankl, Lia Thalmann, et Chloé Rabac ont pris la 2e place de la finale du relais 4x100m féminin samedi soir (dimanche 00h40 heure suisse) aux championnats du monde d’athlétisme U20 dans la capitale péruvienne. Le quatuor helvétique, avec Alicia Masini en dernière relayeuse, a initialement coupé la ligne en 3e position avec un temps canon en 44’’06, nouveau record national U20, derrière l’intouchable sélection jamaïcaine (43’’39) et l’Australie. Mais les Australiennes, comme les Américaines, seront finalement disqualifiées pour un passage de relais hors zone. La Suisse signe donc un bel exploit alors qu’elle se présentait en finale avec le quatrième temps des séries (44’’88). /jpi