Judo Jura reste sous la menace d’une relégation

Judo Jura Hommes se dirige vers une fin de saison de tous les dangers en Ligue nationale B. L’équipe jurassienne a concédé quatre défaites en quatre confrontations ce week-end à Bienne à l’occasion du quatrième tour de championnat. Judo Jura s’est incliné 6-4 puis 8-2 contre les Bernois du Team Bienne-Lyss, avant de subir deux nouveaux revers 6-4 puis 6-4 face au Stade-Lausanne. Les Vaudois alignaient notamment un champion olympique de Rio, l’Italien Fabio Basile, en -73kg et un combattant international français en +90kg.





Un exploit ou les play-out



Malgré trois points défensifs inscrits, Judo Jura reste 9e et avant-dernier du championnat avec 12 points et il paraît désormais difficile pour les hommes de Julien Christe d’éviter un tour contre la relégation de tous les dangers. Si Judo Jura reste mathématiquement à portée de tir de la barre avant l’ultime ronde de championnat, les judokas jurassiens devront réaliser un petit exploit en s’imposant sans perdre le moindre match contre Bâle, dernier du classement, tout en espérant que Stade Lausanne ne marque pas plus d’un point de son côté. /comm-jpi