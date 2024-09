Le Club des patineurs d’Ajoie fête ses 50 ans

Un jubilé pour le Club des patineurs d'Ajoie (CPA). Le CPA qui compte aujourd'hui plus de 60 membres fêtera son 50e anniversaire ce dimanche à Porrentruy. Un gala est organisé, en présence notamment de la championne de Suisse et médaillée de bronze aux Championnats d’Europe de patinage artistique, la Bâloise Kimmy Repond. Parmi les évènements qui ont marqué ce demi-siècle d'existence, on peut notamment citer la construction de la nouvelle patinoire à Porrentruy. « On a la chance d’avoir une magnifique structure, un beau local », se réjouit la présidente du CPA qui précise : « Nos heures de glace n’ont pas vraiment changé : on a toujours des heures matinales et les heures de midi. On a toujours les mêmes difficultés dans le club pour trouver des sponsors et avoir un prix de glace un peu plus raisonnable », explique Rosalie Chambaz.