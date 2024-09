Une course en relais pour la bonne cause

« La course à pied, c’est souvent individuel. Mais nous, on a l’habitude de courir ensemble et on a déjà fait un relais ensemble en athlétisme, ça a été l’un de mes meetings préférés, car on était tous ensemble. C’est un état d’esprit différent, avec un aspect collectif en plus. L’idée aussi était de faire quelque chose d’original qui ne se faisait pas dans le Jura », avance Léa Schäublin. Le relais est aussi apparu comme une évidence pour attirer le plus grand nombre, y compris les plus craintifs à l’idée de s’aligner sur une course. « Un de nos buts premiers était que tout le monde puisse accéder à la course, même les personnes qui n’en font pas en club ou régulièrement. C’est aussi pour cela qu’on a tenu à créer un petit parcours, accessible à tous sans trop de dénivelés. Et le faire à deux, c’est plus motivant, on n’a pas envie d’abandonner pour ne pas décevoir l’autre ! », ajoute Méline Chappatte. Habituées à la piste comme aux manches du Trophée jurassien, les deux amies ont opté pour une course en nature dans un cadre où on laisse plus facilement la notion de performance de côté. Les enfants et adeptes de marche nordique n’ont pas été oubliés avec des parcours dédiés.