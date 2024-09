Des Jurassiens médaillés lors de la journée Procap Sport

La délégation jurassienne a ramené pas moins de 11 médailles à l’occasion de la « Journée mouvement et rencontres » Procap Sport organisée le week-end dernier à Couvet dans le canton de Neuchâtel. L’institution organise régulièrement des événements sportifs nationaux et régionaux pour les personnes avec handicap. Les athlètes concouraient ainsi dans trois disciplines sous forme de « triathlon » : le lancer de balle, le saut en longueur et la course de 80m. Avec 13 sportifs engagés, l’équipe Procap Sport Porrentruy a ramené 8 médailles, dont une glanée par sa doyenne de 77 ans, tandis que l’équipe Procap Sport Delémont a décroché 3 médailles. Tous les athlètes ont pris beaucoup de plaisir lors de ces joutes amicales et ont ramené une médaille de participation témoignant du mérite et de l’engagement de chacun. /comm-jpi