Du changement sur la troisième étape des 4 Foulées

Trois sur trois pour Jérémy Hunt, mais pas pour Chantal Pape Juillard. L’Ajoulot a remporté mercredi soir la troisième étape des 4 Foulées alors que la Breulotière Eléonore Paupe s’est imposée à domicile chez les dames. Le coureur de Cornol a parcouru la boucle de 9,8 km autour du village franc-montagnard en 34’31’’. Il a devancé l’Imérien Demian Schaedler de 1’16’’ et le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury de 1’37’’. Côté féminin, Eléonore Paupe a été la plus rapide en 43’07’’. L’habitante de Damvant Chantal Pape Juillard a terminé deuxième à 1’33 et Luna Voyame de Bassecourt troisième à 2’05’’. Cette troisième étape a réuni plus de 530 participants. Les résultats sont à retrouver ici.

Au classement général, Jérémy Hunt et Chantal Pape Juillard font toutefois la course en tête et sont quasiment assurés de la victoire. La dernière étape des 4 Foulées se tiendra mercredi prochain à Saignelégier. /alr