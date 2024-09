Katherine Choong, première femme à dompter « Zahir »

Katherine Choong a ajouté en début de semaine une nouvelle voie mythique à son tableau de grimpe. La Jurassienne est devenue lundi la première femme à conquérir la voie « Zahir », cotée 8b+ dans ses passages les plus exigeants, dans la chaîne des Wendenstock dans le canton de Berne. Cette ascension est réputée être l’une des plus difficiles des Alpes suisses.







« Des prises comme des lames de rasoir qui dégomment la peau des doigts »

« La grimpe y est très technique et exigeante sur de minuscules prises comme des lames de rasoir qui dégomment la peau des doigts en très peu de temps. Il y a aussi beaucoup d’espace entre les points d’accroche, le premier point de la première longueur est à 10-15m du sol ! Il ne faut donc pas tomber au risque de se péter la cheville, voire pire », rapporte Katherine Choong après son exploit. C’est d’ailleurs avec un doigt ouvert et ensanglanté, après 9 jours de travail acharné et à sa quatrième tentative que la grimpeuse jurassienne a enfin dompté Zahir.







Un nouveau documentaire en 2025

Soutenue par sa partenaire de cordée, la Française Eline Le Menestrel, elle s’est lancée dans son ultime tentative à 12h30 pour arriver au sommet à 18h00 ! Grâce aux images du photographe et vidéaste Julien Nadiras qui a suivi les deux grimpeuses durant deux semaines, un documentaire sur cette ascension sortira en 2025. Les performances de Katherine Choong avaient déjà donné lieu à des films tels que « Le marathon de Katherine » sorti en 2020 ou dernièrement « L’Envol » primé au Festival international du film alpin des Diablerets. /comm-jpi