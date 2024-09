Villeret-Chasseral-Villeret se renouvelle

Trois trails pour tenter d’attirer du beau monde. Le Grand Chasseral Trail Series démarre samedi avec la course Villeret-Chasseral-Villeret (VCV). L’étape au départ du Vallon de St-Imier intègre cette compétition pour la première fois. La VCV, le Trail du Jura bernois et le Trail de 7 Lieues à la Neuveville, trois étapes qui ont pour but de mettre en valeur le trail dans la région, mais aussi d’attirer davantage de participants. Le choix de se regrouper s’avère déjà payant pour l’organisation du trail de Villeret. «Ca nous apporte des coureurs que nous n’avions pas auparavant », estime le président du comité d’organisation, Michel Walthert.