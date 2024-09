Tefera Mekonen et Morgane Crausaz s’offrent Villeret-Chasseral-Villeret

La 24e course Villeret-Chasseral-Villeret a couronné ses deux champions. Tefera Mekonen et Morgane Crausaz ont remporté cette « classique » samedi matin. L’Éthiopien a bouclé les 25,6 kilomètres du parcours et ses 1'000 mètres de dénivelé en 1h52’57’’. Déjà vainqueur en 2022 et en 2023, l’habitant de Nidau conserve ainsi son titre.





Une Jurassienne au top

Côté féminin, c’est Morgane Crausaz qui a pu lever les bras après 2h11’46’’ d’effort. Après avoir déjà remporté le BCJ Challenge ce printemps, la Vadaise confirme de la plus belle des manières sa forme actuelle.

A noter que, pour la première fois, cette course Villeret-Chasseral-Villeret constitue la première des trois étapes composant le nouveau Grand Chasseral Trail Series. La deuxième manche de ce nouveau rendez-vous se tiendra le 28 septembre lors des Trails du Jura bernois. /gjo