Elle a bouclé son 100e marathon à 74 ans !

« Je revois tous les marathons que j’ai courus... il y a beaucoup d’émotion. Je me dis : 100, mais c’est possible ? Tu as vraiment fait 100 ? Mais oui, entre New York, Chicago, Boston, Londres, Le Médoc, Rome... ils sont bien là », égrène celle qui a couru son premier marathon il y a 40 ans. Aux côtés de toute une flopée d'amis qui avaient fait le déplacement à l’occasion de « son 100e », Christiane a bouclé cette fois les 42 km en un peu plus de sept heures. « Déjà que le mot abandon n’a jamais fait partie de mon vocabulaire, là je me devais encore plus de finir ce marathon. Et mes amis m’ont comme poussé, c’était formidable. Cette année, c’est à marquer au fer rouge parce qu’avec cette équipe derrière, ce n’était que du bonheur », confie Christiane, comme pour démontrer que la force de la volonté n’est guère atteinte par le poids des années.







« Je crois que c’était le dernier, il faut que je sois une fois raisonnable »

La vigueur des jambes, c’est une autre chanson, quand bien même son temps jugé hors délai, car au-delà de la barrière horaire des 6h30 ne vient pas ternir sa joie ni son exploit. Mais la Prévôtoise se rend bien compte qu’elle avance de moins en moins vite. « Il y a des moments où c’était dur, je reconnais. Il n’y a pas de miracle, la tête veut avancer, mais les jambes ont dû mal à suivre ! Je me disais en course que c’était le dernier, puis une fois arrivée... on réfléchit déjà autrement. Mais je pense que c’était le dernier, ça me fait mal de dire ça, mais j’aime mieux m’arrêter maintenant sur cette magnifique expérience. Et il faut que, une fois, je sois raisonnable », lâche en riant Christiane Grindu qui envisage désormais de se cantonner à la distance semi-marathon de 21km. Mais ses amis préviennent qu’elle est imprévisible et peut vite changer d’avis ! /jpi