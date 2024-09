Jodie Voyame, espoir de la natation jurassienne

À seulement 11 ans, elle est l’un des grands espoirs de la natation jurassienne. Jodie Voyame a brillé cet été aux championnats espoirs romands et nationaux. Au niveau suisse, elle a pris part à deux finales, en 100 m et 200 m brasse, et elle a obtenu une médaille d’argent au niveau romand. Pour sa première année en compétition, son entraîneur au Club de natation Delémont, Cédric Kerouanton, raconte : « En début d’année, on a vu qu’elle avait du potentiel mais on ne savait pas jusqu’où ça pouvait aller. Je ne m’attendais pas à ce que ça aille si bien, elle a vraiment montré une bonne nage. » « Elle est très forte mentalement », se réjouit encore Cédric Kerouanton. Jodie Voyame a désormais les yeux rivés sur de nouveaux objectifs et elle peut compter sur une inspiration de choix : « Léon Marchand ! Il est fort en brasse aussi », affirme la Jurassienne qui pourrait, malgré son jeune âge, participer aux Championnats de Suisse élites en novembre prochain. /mmi