Jérémy Hunt et Chantal Pape Juillard remportent les 4 Foulées

Les 4 Foulées se sont achevées mercredi soir à Saignelégier sur la victoire finale de deux Ajoulots. Jérémy Hunt et Chantal Pape Juillard ont terminé en tête du classement général de l’épreuve de course à pied. Le ressortissant de Cornol s’est imposé avec 5’37’’ d’avance sur Demian Schaedler de St-Imier. Julien Fleury de La Chaux-de-Fonds complète le podium avec un débours de 7'10''. Quant à l’habitante de Damvant, elle compte 5’38’’ d’avance sur Alizée Caroli de Malleray-Bévilard et 7’31’’ sur Muriel Joly de La Chaux-des-Breuleux.

Jérémy Hunt a décroché la victoire d’étape mercredi soir, sous la pluie, dans le chef-lieu franc-montagnard sur un parcours de 9,6 kilomètres. Il a réalisé un temps de 34’18’’, soit 0’34’’ de mieux que Demian Schaedler et 0’49’’ d’avance sur Julien Fleury de La Chaux-de-Fonds. Chez les dames, c’est Chantal Pape Juillard qui a signé le meilleur temps en 44’46’’ devant Alizée Caroli qui compte 0’16’’ de retard et Muriel Joly avec un écart de 1’19’’. Tous les résultats sont à retrouver en lien ici. /fco