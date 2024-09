La Valterbimania et le Tour du Val Terbi de retour en septembre

L’air frais du mois de septembre plutôt que la canicule de début juillet… la Valterbimania - 18 kilomètres de VTT - et le Tour du Val Terbi - 10,3 kilomètres de course à pied - se tiendront ce samedi, alors que les dernières éditions avaient eu lieu début juillet. Les organisateurs se réjouissent de ce retour de la manifestation en septembre, quelques semaines avant la mythique course Morat-Fribourg : « On va retrouver des athlètes qui viendront chez nous pour préparer cette épreuve », se réjouit le vice-président de la manifestation jurassienne Clovis Chételat. Ce dernier précise encore que les conditions météorologiques seront plus agréables en septembre, compte tenu du fait que la course se tient sur une surface asphaltée.





Une nouveauté pour davantage de convivialité

Autre constat dressé par les organisateurs : ces dernières années, la plupart des athlètes sont rentrés rapidement après leur course, ce qui n'a pas favorisé le côté convivial d’une telle manifestation. Le comité veut y remédier en ne remettant des prix qu’aux coureurs qui seront présents à la remise des prix. Ainsi, il espère réunir les sportifs pour « passer du temps en toute simplicité avec une équipe de copains »… /mle