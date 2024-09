Le Centre sportif d’Alle fête ses 20 ans

La FSG Alle fête les 20 ans du Centre sportif. Le club ajoulot d’athlétisme accueillera pour l’occasion des dizaines de jeunes qui participeront dimanche à la finale suisse du 1'000 mètres juniors. Les équipes actives du club participent samedi au Championnat de Suisse interclubs, avec un objectif de promotion pour les filles. Un programme bien chargé pour célébrer les deux décennies d’un stade important pour le club. « Il apporte énormément au club, car c’est l’occasion de s’entrainer sur un grand stade digne des grands clubs suisses. Ça nous permet aussi de pratiquer à domicile et de ne pas devoir se déplacer. On peut donc s’entrainer plus », expliquait dans La Matinale de ce jeudi Liliane Cattin, présidente de la FSG Alle.