La Valterbimania et le Tour du Val Terbi disputés au frais

Ce n’était pas les grosses chaleurs pour la Valterbimania et le Tour du Val Terbi. Les compétitions de VTT et de course à pied se sont tenues ce samedi à Montsevelier. Alors que la manifestation s’est déroulée en juillet ces dernières années, des conditions météo fraiches et humides ont, cette fois, accompagné les participants.





Andy Kläy de justesse et Léa Schaüblin seule en scène

Andy Kläy a remporté dans la matinée la Valterbimania. Le vététiste de Mettembert a parcouru les 18 km en 1h03’07’’. Il a devancé de 5’’ son grand frère Didier Kläy et de 3’36’’ Luc Marchand de Châtillon. Les quelques gouttes de pluie et les timides dix degrés n’ont pas déstabilisé Andy Kläy : « Je n’aime pas trop le froid mais il faut s’adapter. Pour gagner le classement général il faut être bon dans chaque condition », réagit-il.