Une école de trail unique en Suisse

« Moins courir pour mieux courir », c’est les valeurs de l’école de trail qui a ouvert ses portes dans le Jura ces derniers jours. L’Instan Trail est la première institution de ce genre en Suisse. Basée à Delémont, elle est labellisée Sébastien Cornette. Ce Français a développé une méthode d’entraînement pour la pratique de la course à pied en pleine nature. Elle repense les socles de l’entraînement avec la volonté de rendre le trail accessible pour tous. « Cette méthode est un exemple. Elle peut être un peu révolutionnaire avec l’approche qu’il a. Ce n’est pas toujours axé sur le volume d’entraînement pour faire plus de kilomètres. On travaille avec des ateliers différents, du renforcement musculaire pour éviter les impacts », indique le fondateur de l’Instan Trail Laurent Queloz. Une trentaine d’écoles inculquant ces valeurs existent déjà en France et à la Réunion. Fondateur de l’Instan Trail, Laurent Queloz, a décidé de se lancer avec cette méthode pour partager sa passion et sa vision de ce sport : « Je suis quelqu’un qui aime beaucoup le trail et le sport de montagne. Je voulais me former pour justement apprendre plus de techniques et pouvoir les inculquer aux personnes de la région ».