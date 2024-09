Nouvelle aventure en Ligue B pour le BC Courrendlin

Chaque rencontre se compose de huit matches, soit un de plus qu’en 1re ligue, à savoir trois simples hommes, un simple dames, deux doubles hommes, un double dames et un double mixte. Subtilité du badminton, la mixité fait bon ménage au sein du BCC : « La mixité amène une richesse supplémentaire. L’ambiance est bonne. C’est aussi positif pour les entraînements avec des jeux différents. Les dames ont un jeu plus lent et plus proche du filet, ce qui amène les hommes à se déplacer plus loin avec des échanges plus longs ce qui est positif pour l’endurance. Les hommes ont aussi quelque chose à leur apporter au niveau de la vitesse du jeu en étant, en moyenne, plus puissants et aident les dames à améliorer leur défense et la vision du jeu », poursuit Noé Varrin, qui espère que cette promotion créera une nouvelle dynamique au sein du club et renforcera sa cohésion en attirant les autres joueurs aux matches.

Le BC Courrendlin commence son championnat de Ligue B dimanche dès 11h sur le parquet d’Uni Berne. Il jouera sa première rencontre à domicile le 19 octobre. /emu