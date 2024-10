Cinq titres nationaux pour l’équipe régionale de canicross et de bikejöring

Les régionaux ont fait le plein de titres nationaux de canicross et de bikejöring. Les cinq membres de l’équipe « Blackpearl » menée par Séverine Boillat ont été couronnés champions de Suisse ce week-end au Mont-de-Coeuve, où s’est tenue la 5e et dernière épreuve de la saison. . Selon un communiqué transmis ce mardi, la Franc-Montagnarde et son chien Tytan ont été titrés en bikejöring dans la catégorie dame vétéran. La famille Péchin, de Bonfol, a réussi un triplé. Le papa Christopher, accompagné de Spike, sont champions de Suisse de canicross chez les hommes vétérans. Ses enfants, Laura (12 ans) avec Pearl et Lenzo (9 ans) avec Pumba ont remporté le titre dans les catégories cadette et enfant garçon. Et enfin, l’habitante de Lovresse Léane Wyssen, tirée par Démon, est championne nationale dame de bikejöring.

Toute l’équipe a désormais les yeux rivés sur le Championnat du monde. Elle sera en Italie, à Bardonecchia, du 15 au 20 octobre pour défendre les couleurs de la Suisse. /comm-nmy