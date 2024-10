Colin Vallat dicte sa loi au Tessin. Le coureur ajoulot de 19 ans a remporté dimanche les 10km de Locarno. Le membre du CA Fontenais a signé un chrono de 31’27’’. Il a pris les commandes de la course dès le deuxième kilomètre et a terminé avec 33’’ d’avance sur l’Italien Alessandro Claut et 41’’ sur le Suisse Samuel Rey Mayer.

Colin Vallat a même établi un nouveau record jurassien des moins de 20 ans et la troisième performance suisse de l’année en U20 pour une course sur route de 10km. /nmy