Une troupe régionale de canicross défend les couleurs de la Suisse

Des Jurassiens et leurs chiens face aux meilleurs de la planète. Séverine Boillat et les quatre membres de son équipe de canicross participent ce week-end en Italie aux Championnats du monde de la discipline. La formation dirigée par la Franc-Montagnarde fait partie de la délégation helvétique qui compte une quarantaine de représentants. La compétition se tient à Bardonecchia, dans le Piémont, et accueille quelque 900 concurrents du monde entier. « Le niveau mondial est vraiment super élevé », prévient Séverine Boillat. La troupe jurassienne, qui reste sur des résultats probants en championnat de Suisse, a prévu de rejoindre la station italienne ce mardi. Un parcours exigeant l’attend. « On a eu la chance de faire une course là-bas en avril. On sait que ce sera très physique parce qu’on monte sur une piste de ski alpin et on redescend une piste de vélo de descente avec les chiens », précise la capitaine de l’équipe régionale « Blackpearl ».