Une équipe jurassienne aux Championnats de Suisse masculin d’agrès

Une équipe jurassienne prendra part pour la première fois aux Championnats de Suisse masculins d’agrès. Ces joutes se disputeront ce week-end à Gstaad. En raison du faible nombre d’hommes qui font de la gymnastique dans notre canton, l’équipe a été formée avec des athlètes de plusieurs catégories. Il y aura ainsi quatre Jurassiens de la catégorie C5 et un de la catégorie Hommes. Ils concourront au niveau B, le deuxième niveau, dans le canton de Berne. Les gymnastes de la Fémina-Sport Glovelier, Keziah Crétin, Simon Klay, et Meschac Katwashi seront alignés aux côtés de Mael Holzer du Groupe Sportif Courchapoix (C5) et de Thomas Romano de la FSG Courgenay (Hommes) dans cette première délégation jurassienne. « C’est vrai que dans le Jura, nous n’avons pas beaucoup de garçons qui font de la gymnastique. C’est la première fois que nous sommes assez pour faire une équipe », se réjouit Keziah Crétin. Il estime toutefois que ces Jurassiens n’iront pas à Gstaad avec de grandes ambitions : « On va essayer de prendre du plaisir. Le niveau est très bon et on préfère y aller sans pression ». Même si l’habitant de Courfaivre pense que cette participation ne se répétera pas automatiquement toutes les années, il espère qu’elle donnera l’envie à d’autres garçons de se lancer dans ce sport : « plus on est, plus le niveau augmentera. Ce serait donc bénéfique ».