Les JO 2038 et l’Euro 2025 comme laboratoires

Faire avancer la société grâce aux compétitions sportives internationales d’envergure ? La journée de Macolin a eu lieu jeudi dans l’enceinte du centre national de sport, à cette occasion, ont été mises en avant les compétitions que le pays accueillera en 2025, comme l’Euro de football féminin et les championnats du monde de biatholon et de VTT. Mais il s’agissait également du projet visant à organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2038 en Suisse. Viola Amherd, la présidente de la Confédération, était présente et a tenu à témoigner son soutien aux différents comités. Elle a souligné l’impact positif que ces événements peuvent avoir sur la société en général, notamment en matière d’écologie, de mobilité et d’inclusion : « Nous devons tirer parti des expériences issues de ces compétitions pour aller de l’avant », a-t-elle déclaré.