Le titre national dans le viseur de Flavie Beuchat

Flavie Beuchat ne ménage pas ses efforts pour atteindre ses objectifs. Elle s’entraine le jeudi et le samedi à Glovelier et le reste de la semaine, elle le fait du côté de Fribourg, là où elle réalise ses études. En revanche, elle sent une grande différence entre les deux équipes. « Ici, on est bien carré. On fait des entrainements longs avec de la condition physique. On s’en plaint souvent, mais quand on voit ailleurs, comme à Fribourg ou c’est plus du loisir, on se rend compte que c’est quand même bien ce qui est fait dans le Jura. C’est surtout important car chaque mouvement doit être parfait et ça demande une grande condition physique », raconte la Prévôtoise. Flavie Beuchat a donc tout fait pour se mettre dans les meilleures conditions pour être prête samedi à en découdre. /lge