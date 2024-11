Un vent de renouveau souffle sur les Foulées de l’Arcom

Les années défilent, les habitudes restent… mais vont être quelque peu bousculées à Bassecourt. La 26e édition des Foulées de l’Arcom se tient ce samedi dans les rues du village vadais. Les courses individuelles sont maintenues, notamment celle des adultes dont le départ sera donné à 12h30. Nouveauté cette année, une course sous forme de relais aura lieu dans le courant de l’après-midi. L’initiative émane notamment de Sylvain Chuard, nouveau membre du comité d’organisation : « On participe depuis plusieurs années avec le club de Bassecourt à la course relais à Zoug et c’est un format qui nous plaît », souligne l’athlète, qui indique que le parcours plat de l’épreuve vadaise s’y prête bien. L’objectif, c’est de rendre accessible l’épreuve à tous les profils, y compris aux familles. Et de redonner une forme de dynamique à une manifestation en perte de vitesse : « On avait une perte de participants ces dernières années », constate Sylvain Chuard qui souligne que la FSG Bassecourt tient particulièrement à conserver cette manifestation. Un sérieux coup de fouet a été apporté, notamment avec davantage de promotion sur les réseaux sociaux et la création d’un nouveau logo qui représente un coq.





Le gratin encore présent

Si la saison a été longue, les adeptes de course à pied ne boudent pas ces courses de fin de saison, selon Sylvain Chuard. Ce dernier précise que l’ambiance est différente dans les « corridas » de l’automne, ces courses qui ont lieu en ville, dans une atmosphère qui ne correspond pas aux épreuves du Trophée jurassien, par exemple. Selon lui, les pavés et les rues de Bassecourt sont utilisés par plusieurs athlètes comme une « répétition générale avant les grandes courses en ville ». Cette année, Kirlène et Louis Dolce défendront leur titre, alors que les organisateurs attendent au départ d’autres noms connus, tels que Michaël Morand ou encore Rachel Pellaud, récente demi-finaliste lors du 800 mètres des Jeux olympiques à Paris.

Retrouvez toutes les informations en lien avec les Foulées de l'Arcom ici. /mle