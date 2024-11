Flavie Beuchat vice-championne de Suisse

Le titre national échappe de peu à Flavie Beuchat. Comme l’année passée, la Prévôtoise a été sacrée vice-championne de Suisse du concours général aux championnats de Suisse de gymnastique aux agrès dans la catégorie reine C7 samedi à Kirchberg. Elle a cumulé un total de 38,450 points. Et comme il y a 12 mois, la sociétaire de la Fémina-Sport Glovelier a été devancée par la Zurichoise Norina Imhoof qui l’a emporté avec 0,025 points de plus. La compétition a été très serrée. Flavie Beuchat a obtenu de meilleures notes aux anneaux et à la barre fixe, mais de moins bonnes au sol et au saut. C’est peut-être aux anneaux qu’elle a perdu la couronne, en ne se classant que 7e alors qu’elle était la championne de Suisse en titre à cet engin. Retrouvez tous les résultats ici.

Par ailleurs, la gymnaste de Moutier s’est qualifiée pour les finales de la barre fixe et des anneaux qui se tiendront dimanche dans le canton de Berne. /emu