Les Dolce récidivent sur les Foulées de l’ARCOM

Louis et Kirlène Dolce remettent le couvert sur les Foulées de l’ARCOM. Comme l’année passée, les sociétaires de la FSG Courroux ont remporté la 36e édition de cette course à pied samedi à Bassecourt. Louis Dolce a avalé les 5,4 km du parcours en 17’09 pour battre au sprint Samuel Afewerki de la FSG Bassecourt et Diego Klopfenstein du Stade Genève. Côté féminin, sa sœur Kirlène Dolce a battu son propre record du parcours en signant chrono de 19’34. La Vadaise Morgane Crausaz à 28’’ et la Biennoise de la FSG Bassecourt Rachel Pellaud à 56’’ complètent le podium. Organisatrice de la manifestation, la FSG Bassecourt a profité de la belle météo du jour pour enregistrer 269 inscriptions au travers des différentes catégories, un chiffre plus atteint depuis 10 ans. Retrouvez tous les résultats ici. /emu