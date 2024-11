L’escalade a le vent en poupe dans le Jura

L’escalade est un sport qui séduit les Jurassiens. L’Association Phil Steulet qui gère la salle du BlocUp à Delémont constate un développement continu depuis plusieurs années. « Ce mur nous a permis de bien nous développer (…). On dépasse toutes les prédictions qu’on avait faites. On a vraiment un succès très important », martèle le président François Steulet. Après être passé par Mettembert et Rossemaison, le mur de grimpe est désormais installé au sud des voies, à Delémont. Mais l’endroit, qui a été investi il y a cinq ans, est déjà trop petit : « On a besoin d’une structure plus importante. Ici, on est un peu à saturation », ajoute-t-il, en précisant que la salle est souvent occupée par des passionnés et qu’il y a des cours presque tous les jours. Les jeunes Jurassiens s’y intéressent, assure François Steulet. Un projet de nouvelle salle est déjà sur les rails. Un nouveau bâtiment pourrait sortir de terre non loin de l’espace actuel, à Delémont. Cet intérêt grandissant pour l’escalade s’explique notamment par sa médiatisation après son entrée aux Jeux olympiques.