Malgré les turbulences, la passion reste intacte pour Kalyssa Griffis

Des mois compliqués, mais pas de quoi plomber le moral de Kalyssa Griffis. La Delémontaine de 18 ans vit une période difficile, elle qui est gênée par une blessure à une épaule. Installée à Bâle depuis quatre ans, où elle travaille à présent et consacre beaucoup de temps à sa passion, celle qui a été désignée ces deux dernières années meilleure espoir du sport jurassien continue sa progression sportive et professionnelle. Ce week-end, Kalyssa Griffis se frottera au gratin helvétique à l’occasion des Championnats de Suisse en petit bassin. Compte tenu de son état physique, la Jurassienne, qui vient d’accéder à la catégorie élites, nagera dans l’inconnue : « Je ne me suis pas fixé d’objectif à cause de cette blessure qui persiste. Mais ce qui est sûr, c’est que je vais donner le meilleur de moi-même », souffle-t-elle à quelques heures d’en découdre.





Un esprit de sacrifices

Cette forte mentalité, Kalyssa Griffis la cultive au quotidien, elle qui travaille en tant qu’employée de commerce au sein du club rhénan de natation et qui passe des dizaines d’heures par mois dans la piscine : « Je m’entraîne huit fois par semaine dans le bassin. A cela s’ajoutent plusieurs séances de musculation », indique-t-elle. Si sa blessure à l’épaule qui s’est déclarée au mois d’avril a perturbé sa saison, la Jurassienne de 18 ans savoure des instants mémorables : « C’était énorme de pouvoir participer cet été aux Championnats d’Europe juniors », glisse-t-elle encore émue. Si elle a quitté son Jura et sa famille, c’est justement pour cultiver l’espoir de faire partie du cadre national, ce qui fut le cas dernièrement. Compte tenu de la blessure qui a un peu plombé ses chronos cette année et de son passage de la catégorie juniors à la catégorie élites, Kalyssa Griffis n’y figure plus. Elle va toutefois travailler dur pour retrouver son meilleur niveau, assure-t-elle, alors que les Championnats d’Europe U23 auront lieu l’année prochaine et qu’elle en fait actuellement son grand objectif. « Tant que j’aurai du plaisir à faire ce que je fais, je continuerai à ce niveau-là », souligne l’ancienne championne de Suisse juniors.